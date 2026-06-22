Александр Сукманский

Сборная Норвегии попытается развить успех после убедительной победы в первом матче группового этапа, когда встретится с Сенегалом на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Для африканской команды этот поединок имеет особое значение, ведь второе подряд поражение может серьезно осложнить борьбу за выход в плей-офф.

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Новости команд и текущая форма

До прошлой недели Норвегия не участвовала в чемпионатах мира в течение 28 лет. Однако разгромная победа над Ираком со счетом 4:1 в стартовом туре показала, что команда готова бороться за высокие результаты.

Скандинавы уверенно прошли квалификацию, выиграв все восемь матчей отбора. После победы над Ираком серия команды в официальных международных матчах достигла 11 побед подряд. За этот период норвежцы забили 50 мячей.

Команда Столе Сольбаккена имеет шанс установить новое достижение. Если Норвегия победит Сенегал, она впервые в истории выиграет два матча на одном крупном международном турнире и досрочно обеспечит себе выход в плей-офф.

Сенегал в первом туре получил непростого соперника. Африканская сборная уступила двукратным чемпионам мира — Франции — со счетом 1:3.

Для команды Пап Тиау это означает серию из трех матчей без побед — одна ничья и два поражения. Впервые с января 2023 года сенегальцы не могут выиграть в течение трех подряд поединков. Кроме того, команда потерпела уже третье подряд поражение от европейских сборных на чемпионатах мира.

Поражение от Норвегии может оставить шансы Сенегала на выход в 1/16 финала только теоретическими. В то же время Львы Теранги могут опираться на тот факт, что в последний раз они проигрывали в официальном матче команде, которая находилась ниже их в рейтинге ФИФА, еще в январе 2024 года.

История противостояний

Сборные Норвегии и Сенегала встречались лишь один раз. В 2006 году сенегальцы победили в товарищеском матче со счетом 2:1.

Интересные факты и статистика

В 13 из последних 14 официальных матчей Норвегии было забито более 2,5 голов.

12 из последних 14 мячей в официальных поединках норвежцы забили после перерыва.

Сенегал не смог сохранить свои ворота нетронутыми ни в одном из последних 12 матчей на чемпионатах мира. Это вторая самая длинная подобная серия среди всех сборных.

В трех из четырех последних матчей Сенегала было забито более 3,5 голов.

Ключевые игроки и кадровая ситуация

Эрлинг Холанд отличался голами в 11 подряд официальных матчах за сборную Норвегии. За этот период нападающий забил 22 мяча, а в каждой из пяти последних встреч оформлял как минимум дубль.

В составе Сенегала внимание привлекает Ибрагим Мбайе. Благодаря голу в ворота Франции он стал самым молодым африканским автором забитого мяча в истории чемпионатов мира. В матче против Норвегии он может стать первым подростком, который забивал в каждом из своих первых двух поединков на мундиалях.

Обе сборные подходят к игре без новых кадровых потерь и проблем с составом.

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Впереди матч Норвегия — Сенегал. Эксперты GGBET считают, что преимущество у норвежцев. Их победу оценивают с коэффициентом 2.25, тогда как успех Ирана — с коэффициентом 3.22. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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