Ноттингем без Зинченко разгромил Тоттенхэм, Манчестер Сити на выезде победил Кристал Пэлас
Украинец так и не вышел на поле
около 3 часов назад
Ноттингем Форест украинского защитника Александра Зинченко сыграл с Тоттенхэмом в 16-м туре АПЛ. «Лесники» разгромили «шпор» со счетом 3:0.
Зинченко весь матч провел в запасе.
Ноттингем Форест сейчас занимает 16-е место в АПЛ с 18 очками в 16 встречах.
В других матчах тура Вест Хэм дома проиграл Астон Вилле (2:3), Сандерленд на своем поле обыграл Ньюкасл (1:0), а Манчестер Сити на выезде разгромил Кристал Пэлас – 3:0.
АПЛ, 16-й тур
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0
Голы: Хадсон-Одой, 28, 50, Сангаре, 79.
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Холанд, 41, 88 (пенальти), Фоден, 69.
Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3
Голы: Фернандеш, 1, Боуен, 24 – Мавропанос, 9 (автогол), Роджерс, 50, 79.
Сандерленд – Ньюкасл – 1:0
Гол: Вольтемаде, 46 (автогол).
