Ноттингем Форест в шестом туре Лиги Европы сезона 2025/26 встретится с Утрехтом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В заявку английского клуба на выездной матч в Нидерландах включен украинский защитник Александр Зинченко, который пропустил последние девять встреч из-за травм.

Главный тренер «лесников» Шон Дайч прокомментировал решение о включении 28-летнего футболиста в состав.

«Луис, Баква и Зинченко есть в заявке, и мы будем принимать решение по ним. Думаю, это решение в большей степени касается Зинни и Дугласа, так как они хорошо знают своё тело и прекрасно понимают игру благодаря своему опыту.

Баква же всё ещё набирает форму после периода травм», – цитирует Дайча Nottinghamshire Live.