Сергей Разумовский

В 15-м туре английской Премьер-лиги команда Александра Зинченко Ноттингем Форест на выезде сыграет против Эвертона Виталия Миколенко. Накануне этого противостояния главный тренер «лесников» Шон Дайч рассказал о кадровой ситуации в коллективе и отдельно отметил готовность украинского защитника снова выйти на поле.

Зинченко уже тренируется на поле и чувствует себя хорошо. Он возвращается в строй. Шон Дайч

Дайч тем самым подтвердил, что футболист завершил восстановление после травмы паха, полученной 23 октября в матче Лиги Европы против Порту (0:2). С тех пор Александр проходил реабилитацию и пропустил ряд матчей, а в текущем сезоне успел провести шесть матчей за клуб без результативных действий.

Матч Эвертон – Ноттингем Форест запланирован на субботу, 6 декабря. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени. Это может стать для Зинченко первой игрой после возвращения, а для украинских болельщиков – возможностью одновременно увидеть на поле сразу двух футболистов отечественной сборной.