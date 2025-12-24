Сергей Разумовский

Новым спортивным директором Ювентуса станет Марко Оттолини. Об этом в соцсети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение с 45-летним функционером уже подписано. После завершения проверки всех документов клуб должен объявить о назначении официально.

Последним местом работы Оттолини была Дженоа украинца Руслана Малиновского, где он занимал должность спортивного директора с 2022 года. 31 октября 2025 года генуэзский клуб сообщил о разрыве контракта со специалистом. Ранее Оттолини также работал скаутом в Ювентусе и Андерлехте.

