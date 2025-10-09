Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер останется вне игры как минимум до ноября из-за травмы в паховой области. Эта проблема доставляла ему неудобства еще с предсезонной подготовки, что ограничило его участием только в четырех матчах текущего сезона.

Палмер был вынужден покинуть поле уже на 21-й минуте в матче Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед 20 сентября. Главный тренер лондонцев Энцо Мареска заявил, что операция не понадобится, однако футболисту нужно время на восстановление. Изначально предполагалось, что он вернется после международной паузы, но процесс реабилизации затянулся.

Ожидается, что Палмер пропустит встречи с Ноттингем Форест, Аяксом, Сандерлендом и Вулверхэмптоном, сообщает ВВС.

Во время текущей паузы его не вызвали в сборную Англии, а Томас Тухель выразил опасения, что травма может приобрести хронический характер.

