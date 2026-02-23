Защитник Александрии Артур Андрейчик поделился впечатлениями после перехода в украинский клуб. До этого он выступал в Германии за Ваккер Бургхаузен из Региональной лиги Бавария. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, были мурашки от того, что сейчас увижу своих родных, которых не видел 4 года. Также был рад, поскольку это первый профессиональный контракт, можно так сказать, потому что Премьер-лига. Поэтому, конечно, были хорошие эмоции. Нужно еще больше работать.

Очень понравилось, что тренерский штаб мыслит по-европейски и футбол очень европейский. Ты не боишься играть с мячом, постоянная смена позиций – это очень мне импонирует. Именно поэтому я был очень впечатлен от нашего главного тренера и помощников – потому что европейский футбол это всегда круто, когда ты играешь с мячом, а не без него.

С кем знаком? Даниил Ващенко. Мы играли вместе, когда я играл у своего отца, хорошо дружили с ним еще в те времена. Сейчас – да со всеми, больше с иностранцами, с новым игроком Мауро, он говорит по-немецки.