Новичок сборной Украины услышал оценку за дебют от Реброва
Не без ошибок
около 10 часов назад
Тарас Михавко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о дебюте центрбека Динамо Тараса Михавка в матче 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4). Его слова приводит УАФ.
Я доволен его дебютом. Он заслужил эту возможность, вышел под схему с тремя центральными защитниками и, считаю, сыграл очень хорошо, помогал в обороне. Но, к сожалению, избыточная агрессивность в собственной штрафной… Мы предупреждали его об этом, но он - молодой парень и охотно идет в борьбу. К сожалению, это произошло именно в штрафной», - приводит слова Реброва УАФ.
