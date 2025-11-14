Павел Василенко

В четверг, 13 ноября, в матче пятого тура группы D квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Франции в Париже разгромила команду Украины со счетом 4:0.

Болельщики сине-желтых выбрали «Льва матча». Эту награду получил голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, за которого фанаты отдали больше всего голосов – 64%.

Сборная Украины занимает третье место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с 13 баллами, вторую позицию занимает Исландия (семь очков) и четвертую – Азербайджан (один балл).

16 ноября команда Сергея Реброва сыграет заключительный поединок отбора на ЧМ-2026 против исландцев. Матч пройдет в Варшаве и начнется в 19:00 по киевскому времени.