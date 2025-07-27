Украинский нападающий Денис Безбородько оказался в сфере интересов клуба "Кудривка", который недавно пробился в УПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Inside UPL.

По данным источника, команда активно рассматривает вариант с подписанием 31-летнего футболиста, который сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был одесский "Черноморец".

В прошлом сезоне Безбородько принял участие в 20 матчах на клубном уровне, но не смог отличиться ни голами, ни результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Шахтера" пройдет просмотр в лагере новичка УПЛ.