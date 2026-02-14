Павел Василенко

Имя Руни снова звучит на «Олд Траффорд» — правда, на этот раз не в связи с легендарным капитаном, а с его сыном. Манчестер Юнайтед предложил новый контракт 16-летнему Каю Руни, который уже несколько лет обучается в академии клуба и считается одним из самых перспективных нападающих своего возраста.

В клубе довольны прогрессом юного форварда и рассчитывают сохранить его в системе после окончания школьного обучения этим летом. По информации британских медиа, Кай входит в группу из 14 талантов, которым Манчестер Юнайтед предложил новые соглашения. Среди них — и Джейси Каррик, сын бывшего полузащитника команды Майкла Каррика.

Речь идет о стипендии, которая со временем может перерасти в профессиональный контракт. При таких условиях Руни-младший мог бы зарабатывать около 50 тысяч фунтов в год, включая бонус за подписание. Впрочем, семья футболиста пока не дала окончательного ответа.

Кай уже провел четыре матча за команду U-18 и отметился одним забитым мячом. Сравнений с отцом избежать невозможно: Уэйн Руни забил 253 гола за Манчестер Юнайтед и долгие годы оставался лучшим бомбардиром сборной Англии, пока его рекорд не побил Гарри Кейн. Теперь же болельщики с интересом наблюдают, сможет ли фамилия Руни снова стать символом великой эпохи на «Олд Траффорд».