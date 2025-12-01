Сергей Разумовский

В четверг, 25 ноября, после выездного матча общего этапа Лиги конференций против Омонии (2:0), исполняющим обязанности главного тренера Динамо был назначен Игорь Костюк.

29 ноября, после возвращения команды в Киев, президент клуба Игорь Суркис провел встречу на базе в Вите-Литовской, во время которой официально представил игрокам нового наставника и его тренерский штаб.

После представления команда сразу провела тренировку. Несмотря на длительную дорогу с Кипра, занятие было полноценным, поскольку времени на раскачку нет. Сначала футболисты работали в тренажерном зале, приводя мышцы в оптимальный тонус, чтобы снизить риск повреждений, а затем перешли к упражнениям на футбольном поле, уделив больше внимания работе с мячом.

Во время тренировки царила спокойная, но одновременно рабочая атмосфера. Игроки получали наставления от Игоря Костюка и его помощников и постепенно знакомились с требованиями нового тренерского штаба. Пресс-служба клуба опубликовала видео первой тренировки под руководством нового наставника.

Первый официальный матч под руководством Игоря Костюка Динамо проведет против Полтавы в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча УПЛ и смотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 1 декабря, на странице события Динамо – Полтава на Xsport. Начало – в 15:30.