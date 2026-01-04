Павел Василенко

«Реал» ярко начал 2026 год, продемонстрировав почти идеальный футбол в матче 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса». Команда Хаби Алонсо не оставила сопернику шансов, разгромив гостей со счетом 5:1 и продолжив свою победную серию во всех турнирах.

Главной звездой вечера безусловно стал Гонсало Гарсия – футболист, которого все чаще называют временной заменой Килиана Мбаппе. Нападающий напомнил о себе с максимальной громкостью, оформив хет-трик на 20-й, 52-й и 82-й минутах. Каждый из его голов был настоящим произведением искусства и вызвал ассоциации с его блестящими выступлениями на Клубном чемпионате мира.

Преимущество «сливочных» также закрепили Рауль Асенсио, который отличился на 56-й минуте, и Фран Гарсия, который поставил эффектную точку в компенсированное время. Единственным светлым моментом для «Бетиса» стал гол Кучо Эрнандеса на 65-й минуте, который, впрочем, не изменил общей картины матча.

Благодаря этой победе «Реал» одержал четвертую подряд победу во всех соревнованиях и уверенно подтвердил свои чемпионские амбиции, а Гарсия наглядно доказал, что готов брать на себя роль лидера в атаке.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел игру на скамейке запасных.

С 45 очками «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от «Барселоны» на четыре пункта. «Бетис» с 28 очками остался шестым.

Ла Лига, 18-й тур

Реал – Бетис – 5:1

Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Рауль Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо, 66.