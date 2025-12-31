Реал может усилиться защитником из АПЛ
Футболист рассматривает мадридский клуб как приоритетный вариант продолжения карьеры
37 минут назад
Реал внимательно следит за ситуацией вокруг центрального защитника Кристал Пэлас Марка Гехи, контракт которого с лондонским клубом заканчивается в конце текущего сезона.
По информации AS, представители мадридского клуба уже контактировали с агентами 25-летнего футболиста и дали понять, что держат его трансферный статус под контролем. В случае принятия решения о подписании защитника Реал готов возобновить переговоры с окружением игрока.
Ранее сообщалось, что мадридцы также рассматривают кандидатуры Дайо Упамекано из Баварии и Ибраима Конате из Ливерпуля, которые потенциально могут стать свободными агентами летом. В то же время Реал не намерен втягиваться в конкуренцию клубов, где ключевым фактором является лишь размер заработной платы.
Во время общения с агентами Гехи в Реале выражали обеспокоенность из-за информации английских СМИ о возможной договоренности игрока с Ливерпулем. Однако эти данные не соответствуют действительности. Защитник действительно был близок к переходу в стан красных прошлым летом, однако Кристал Пэлас в итоге заблокировал трансфер. Предварительные договоренности утратили актуальность, а переговорный процесс фактически прекращен.
Ливерпуль, как и прежде, заинтересован в Марке Гехи, но для возможного трансфера мерсисайдцам придется начинать переговоры с нуля.
Сам футболист не закрывает для себя ни одного из вариантов продолжения карьеры. В то же время подчеркивается, что в случае конкретного предложения со стороны Реала именно мадридский клуб станет для него приоритетным направлением.
В текущем сезоне АПЛ Марк Гехи провел 17 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.
