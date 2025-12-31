Реал внимательно следит за ситуацией вокруг центрального защитника Кристал Пэлас Марка Гехи, контракт которого с лондонским клубом заканчивается в конце текущего сезона.

По информации AS, представители мадридского клуба уже контактировали с агентами 25-летнего футболиста и дали понять, что держат его трансферный статус под контролем. В случае принятия решения о подписании защитника Реал готов возобновить переговоры с окружением игрока.

Ранее сообщалось, что мадридцы также рассматривают кандидатуры Дайо Упамекано из Баварии и Ибраима Конате из Ливерпуля, которые потенциально могут стать свободными агентами летом. В то же время Реал не намерен втягиваться в конкуренцию клубов, где ключевым фактором является лишь размер заработной платы.

Во время общения с агентами Гехи в Реале выражали обеспокоенность из-за информации английских СМИ о возможной договоренности игрока с Ливерпулем. Однако эти данные не соответствуют действительности. Защитник действительно был близок к переходу в стан красных прошлым летом, однако Кристал Пэлас в итоге заблокировал трансфер. Предварительные договоренности утратили актуальность, а переговорный процесс фактически прекращен.

Ливерпуль, как и прежде, заинтересован в Марке Гехи, но для возможного трансфера мерсисайдцам придется начинать переговоры с нуля.

Сам футболист не закрывает для себя ни одного из вариантов продолжения карьеры. В то же время подчеркивается, что в случае конкретного предложения со стороны Реала именно мадридский клуб станет для него приоритетным направлением.

В текущем сезоне АПЛ Марк Гехи провел 17 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.