Павел Василенко

Лионель Месси пережил неожиданное поражение вне футбольного поля. Авторитетное издание El País обнародовало результаты 40-го традиционного опроса среди спортивных журналистов, которые определяли лучшего футболиста Америки 2025 года. Несмотря на феноменальный сезон, аргентинец остался без главной награды – и проиграл с большим отрывом.

2025-й стал одним из самых ярких годов Месси в составе Интера Майами. 38-летний лидер не только привел клуб к чемпионству в MLS, но и стал лицом всей лиги. В 34 матчах регулярного сезона и плей-офф он забил 35 голов и отдал 28 результативных передач – цифры, которые казались почти недостижимыми.

Однако даже такая статистика не убедила экспертов. В голосовании El País Месси занял лишь второе место, получив 39 голосов – это всего 14,8% от общего количества. Отрыв от победителя оказался сокрушительным.

Бесспорным триумфатором опроса стал полузащитник Фламенго Джорджиан Де Арраскаета. За уругвайца проголосовали 179 журналистов, что составляет 67,8% всех голосов. Третье место досталось нападающему Расинга Адриану Мартинесу, который набрал всего 12 голосов.

Арраскаета провел исторический сезон вместе с Фламенго. Команда под руководством Филипе Луиса собрала почти все возможные трофеи: чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок страны, Лигу штата Рио-де-Жанейро, Дерби Америки и Кубок Челленджер. Сам хавбек в 33 матчах Серии А забил 18 голов и отдал 14 ассистов, став настоящим мотором «рубро-негро».

Именно это влияние на игру и масштаб командных успехов и принесли Арраскаете звание лучшего футболиста Америки 2025 года несмотря на магию Месси.