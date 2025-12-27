Фланговый полузащитник Борнмута Антуан Семеньо ответил на один из самых популярных вопросов современного футбола. 25-летний ганец, которого связывают с возможным переходом в Манчестер Сити, четко обозначил свою позицию в вечном противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Месси, без сомнений. Я никоим образом не умаляю достижений Роналду – он невероятный. То, чего достигли эти двое, является чем-то фантастическим, но я фанат Месси, – передает слова Семеньо AlbicelesteTalk.

В настоящее время Криштиану Роналду в 40-летнем возрасте выступает за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии. Лионель Месси, которому 38 лет, продолжает карьеру в МЛС, защищая цвета американского Интер Майами.

Сам Семеньо рассматривается в качестве потенциального новичка топ-клубов АПЛ.