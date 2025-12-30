Главный тренер Фламенго Филипе Луис официально подписал новое соглашение с бразильским клубом. Контракт наставника будет действовать до декабря 2027 года. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что агент требовал для тренера улучшенный контракт.

Под руководством Филипе Луиса Фламенго в текущем году завоевал титул чемпиона Бразилии, подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны. Кроме того, 30 ноября 2025 года команда триумфально выиграла Кубок Либертадорес, минимально обыграв Палмейрас в финальном матче со счетом 1:0.

Этот успех позволил Фламенго гарантировать себе участие в клубном чемпионате мира 2029 года. В то же время на клубном чемпионате мира 2025 года бразильский гранд остановился на стадии 1/8 финала, где уступил мюнхенской Баварии со счетом 2:4.