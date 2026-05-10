Чернигов не смог выиграть дело по матчу Первой лиги против Металлиста, который ранее так и не состоялся. Об этом сообщает «Украинский футбол с низов».

Спортивный арбитражный суд CAS рассмотрел апелляцию черниговского клуба и принял решение не удовлетворять ее. Таким образом, позиция Чернигова была отклонена, а перенесенный поединок первого круга Первой лиги против Металлиста все же должен быть сыгран.

Речь идет о матче 7-го тура Первой лиги, который был запланирован на 21 сентября 2025 года. Начало встречи отложили из-за воздушной тревоги. После этого Металлист принял решение не выходить на поле, аргументировав это опасной ситуацией в регионе.

Впоследствии руководство Первой лиги обязало клубы провести этот матч в другую дату. Чернигов оспорил такое решение, однако CAS не встал на сторону клуба.

Напомним, Чернигов сенсационно дошел до финала Кубка Украины, где сыграет против Динамо.