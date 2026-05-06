Сергей Разумовский

Финалист Кубка Украины Чернигов понес кадровую потерю перед решающим матчем турнира. Представитель Первой лиги остался без защитника Павла Шушка, который был удален в полуфинальном поединке против харьковского Металлиста 1925, который состоялся 22 апреля.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел эпизод с красной карточкой 25-летнего футболиста и принял решение о его дисквалификации. Причиной наказания стало серьёзное игровое нарушение, которое защитник допустил в самом начале встречи.

Инцидент произошел уже на пятой минуте полуфинального матча. Шушко жестко сыграл против футболиста Металлиста 1925, после чего главный арбитр сначала ограничился желтой карточкой. Однако после вмешательства системы VAR и просмотра повтора судья изменил свое первоначальное решение. В итоге защитник Чернигова получил прямую красную карточку и был вынужден досрочно покинуть поле.

Несмотря на раннее удаление одного из ключевых игроков обороны, черниговская команда смогла продолжить борьбу и пробиться в финал Кубка Украины. Однако теперь тренерский штаб Чернигова не сможет рассчитывать на Шушка в ближайших матчах турнира и официальных соревнованиях под эгидой УАФ.

В пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что КДК УАФ после рассмотрения материалов по удалению Павла Шушка в матче 1/2 финала Кубка Украины принял решение отстранить игрока от участия в соревнованиях на три поединка. В то же время один из этих матчей дисквалификации является условным. Для футболиста установлен испытательный срок длительностью один год.

Таким образом, фактическое наказание для защитника предполагает пропуск двух матчей, если в течение испытательного срока он не допустит новых дисциплинарных нарушений, которые могут повлиять на решение по условной части санкции.

В нынешнем сезоне Павел Шушко был важным игроком для Чернигова. Защитник провел 22 матча во всех турнирах в составе команды и отметился одним забитым мячом. К черниговскому клубу футболист присоединился в марте 2025 года, перейдя из Мариуполя на правах свободного агента.

Потеря Шушка может стать значительной проблемой для Чернигова перед финалом Кубка Украины, ведь команда готовится к одному из самых важных матчей в своей истории. В решающем поединке турнира, который запланирован на 20 мая, представитель Первой лиги встретится с киевским Динамо.

Финал будет иметь особое значение не только с точки зрения борьбы за трофей. Победитель Кубка Украины также получит право выступать в Лиге Европы, что делает будущее противостояние еще более важным для обеих команд. Для Чернигова потенциальная победа может стать историческим достижением, тогда как Динамо попытается спасти сезон после провала в УПЛ.

Напоминаем также, что КДК УАФ оштрафовал Динамо после полуфинала Кубка Украины.