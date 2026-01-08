Сергей Разумовский

Для мадридского Реала стартует Суперкубок Испании, в котором клуб в Джидде (Саудовская Аравия) будет бороться за первый трофей сезона. Турнир проходит в формате «финала четырёх», а в полуфинале команда сыграет мадридское дерби против Атлетико. В случае победы подопечные Хаби Алонсо выйдут в финал, где в воскресенье встретятся с Барселоной, которая ранее разгромила Атлетик в первом полуфинале (5:0).

Реал участвует в Суперкубке как серебряный призёр прошлого розыгрыша Ла Лиги и финалист Кубка Испании. Команда подходит к матчу на фоне серии из четырёх побед в разных турнирах, в которых забила 12 мячей. Атлетико, имеющий два трофея Суперкубка в истории, получил право сыграть в турнире благодаря третьему месту в чемпионате. Накануне встречи оба коллектива подчёркивают важность концентрации и внимания к деталям.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за мадридцев два матча во всех турнирах. Первый – громкая выездная победа 4:3 над Олимпиакосом в Лиге чемпионов, второй – триумф 3:2 над Талаверой в Кубке Короля. Именно в кубковом поединке Лунин вышел на поле с капитанской повязкой, что является показателем доверия со стороны тренерского штаба и уважения внутри команды.

Смотреть дерби Атлетико Мадрид – Реал также можно будет в прямом эфире на MEGOGO – либо через медиасервис, либо на линейном канале MEGOGO Футбол 1. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Предстоящий матч станет пятым противостоянием Реала и Атлетико в рамках Суперкубка Испании. Преимущество в предыдущих встречах остаётся на стороне Реала: две победы, одна ничья и одно поражение. В частности, в сезоне-2019/20 мадридцы завоевали трофей в финале после серии пенальти, а в розыгрыше-2023/24 победили принципиального соперника в полуфинале в дополнительное время.