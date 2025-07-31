Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен высказался на тему трех наиболее эмоциональных специалистов современности. Слова нидерландца передает пресс-служба клуба.

Мистер Моуринью, который демонстрировал много эмоций в последние сезоны в Турции. В некоторых моментах он был абсолютно прав, в некоторых - не совсем, но его эмоции всегда были направлены на то, чтобы вызвать реакцию игроков.

Также могу выделить Пепа Гвардиолу. Он тоже проявлял себя очень эмоционально в последних сезонах, особенно в этом, когда его команда выступила менее удачно, чем в предыдущем. Это и стало причиной его разнообразных эмоциональных реакций.

Я считаю, что на третью ступень можно поставить любого тренера. Ведь все мы иногда можем, так сказать, «перегнуть палку» в эмоциональности, особенно во время важных матчей. В отличие от официальных игр, в товарищеских матчах эмоции легче контролировать. В общем, ты всегда стараешься защитить своих подопечных и свои тактические решения.