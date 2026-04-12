Сергей Разумовский

Украинский вратарь Дмитрий Фастов стал настоящим героем матча 4-го тура чемпионата Таджикистана, в котором Далерон-Уротеппа встретился с Вахшем. Поединок завершился со счетом 1:1, а решающий эпизод произошел в конце встречи, когда именно голкипер спас свою команду от поражения.

Почти весь матч на табло сохранялись нули, и первый гол болельщики увидели только на 78-й минуте. Именно тогда футболист Далерон-Уротеппа смог открыть счет и вывел свою команду вперед. После этого казалось, что Вахш уже не успеет спастись, ведь время неумолимо убывало, а шансов для острого ответа почти не оставалось.

Однако в решающий момент на первый план неожиданно вышел Дмитрий Фастов. Во время последнего углового в матче украинский вратарь пошел в штрафную площадь соперника, чтобы помочь своей команде в атаке. Это решение оказалось судьбоносным. Фастов удачно сыграл головой и отправил мяч в сетку ворот, принеся Вахшу ничью 1:1. Для голкипера такой эпизод стал безусловно особенным, ведь именно его точный удар позволил команде избежать поражения.

Особое внимание эта история заслуживает еще и потому, что для Дмитрия это всего лишь четвертый матч в составе Вахша. Украинский вратарь присоединился к таджикскому клубу в начале марта 2026 года и уже очень быстро смог громко заявить о себе, став одним из главных героев тура.

Дмитрий Фастов является воспитанником киевского Динамо. В течение карьеры он успел поиграть за ряд украинских и зарубежных клубов. В частности, вратарь выступал за Ингулец, Верес, португальский СК Идеал, французский Йер-83, Оболонь, Кремень, МФК Николаев, ЛНЗ, польское Подгале, Карпаты, Металлист, Левый Берег и Подолье. Теперь к этому списку добавился и Вахш, где украинец уже успел отметиться чрезвычайно ярким и редким для вратаря голом.

Чемпионат Таджикистана. 4-й тур

Далерон-Уротеппа – Вахш 1:1

Голы: Аминдоза, 78 – Фастов, 90+3