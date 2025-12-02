Павел Василенко

Невероятная полоса неудач преследует игрока мадридского Реала. Ферлан Менди, который лишь недавно вернулся после тяжелой травмы, снова оказался вне игры – и на этот раз официально.

26 апреля «сливочные» уступили Барселоне со счетом 3:2 в финале Кубка Испании. Именно во время этого матча Менди уже на первых минутах пожаловался на дискомфорт. Впоследствии выяснилось, что травма серьезнее, чем казалось сначала – француз пропустил более шести месяцев и вернулся на поле лишь 26 ноября, в драматичной победе над Олимпиакосом (4:3).

Однако надежда на полноценное возвращение развеялась. Во вторник мадридский клуб опубликовал официальное сообщение: левый защитник порвал бицепс правого бедра. По информации Аранчи Родригес из COPE, 30-летний футболист уже не успеет сыграть в этом году.

Менди провел за Реал 202 матча, в которых забил шесть голов и сделал девять ассистов. В настоящее время «Королевский клуб» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны на одно очко. Команда Хаби Алонсо сыграет против Атлетика в среду.