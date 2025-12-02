В мадридском Реале считают, что нынешние трудности команды связаны не только с работой главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на людей, приближенных к раздевалке.

Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой чрезвычайно трудно построить сбалансированный состав, – поделился мнением один из анонимных инсайдеров в клубе.

Реал выиграл лишь один матч из последних пяти во всех турнирах. В частности, 30 ноября команда сыграла вничью с Жироной в 14-м туре Ла Лиги (1:1). Источники внутри клуба и тренерского штаба признают, что исправить ситуацию будет непросто.