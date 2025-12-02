Павел Василенко

Реал Мадрид переживает спад в Ла Лиге и тем временем активно готовится к летнему трансферному окну. По данным Марио Кортеганы из The Athletic, планы мадридского клуба уже очерчены.

После завершения сезона 2024/25 на «Сантьяго Бернабеу» произошли значительные изменения: Карло Анчелотти уступил место главного тренера Хаби Алонсо. Под руководством испанца команда сначала прибавила в игре, однако в последнее время результаты снова ухудшились – «сливочные» не выиграли ни одного из трех последних матчей в чемпионате.

Ожидается, что летом Реал усилит по меньшей мере две позиции. Прежде всего – центр обороны. Контракты Давида Алабы и Антонио Рюдигера истекают в конце июня, и уже сейчас понятно, что Алаба клуб покинет.

Среди кандидатов ранее фигурировал Марк Геи, но ныне его оценка упала. Значительно выше шансы Дайо Упамекано, который до сих пор не продлил контракт с Баварией.

Усиление ожидается и в полузащите. Возвращение Нико Паса в первую команду почти гарантировано. Кроме того, Реал внимательно следит за Киси Смитом из АЗ и Адамом Вортоном из Кристал Пэлас.