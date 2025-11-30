Арсенал в большинстве не смог обыграть Челси
Команды завершили матч вничью 1:1
В 13 туре Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби между Челси и Арсеналом, которое закончилось вничью 1:1 на Стэмфорд Бридж.
На 38-й минуте хозяева остались вдесятером: Мойзес Кайседо грубо сыграл против Микеля Мерино, сам получил травму и после вмешательства VAR получил красную карточку.
Несмотря на численное меньшинство, Челси первым открыл счет - на 48-й минуте Трево Чалоба успешно замкнул подачу от углового, пробив головой.
Арсенал смог восстановить равновесие на 59-й минуте. Микель Мерино выиграл борьбу в воздухе и точным ударом сравнял результат, установив итоговый счет 1:1.
АПЛ. 13-й тур
Челси – Арсенал – 1:1
Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 59
Удаления: Кайседо, 38 (Челси)
