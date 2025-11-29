Артета – перед матчем Арсенала с Челси: «Они безусловно в гонке за титул»
Главный тренер Арсенала отдал должное лондонским соседям
около 21 часа назад
Во время общения с прессой главный тренер Арсенала Микель Артета отверг версию, что высокая позиция Челси в турнирной таблице случайна.
По мнению испанского специалиста, футболисты «аристократов» демонстрируют игру, которая позволяет им конкурировать на равных с Манчестер Сити, Ливерпулем и самим Арсеналом. Наставник подчеркнул, что Челси удалось достичь стабильности и результативности, превратив команду в серьезного соперника в текущем сезоне АПЛ.
«Мы должны быть честными — посмотрите на их цифры, на то, как они играют. Они полностью заслуживают быть там, где они сейчас находятся. Это не удача, это результат их работы и качества состава. Они безусловно в гонке за титул», — подчеркнул Артета.
Матч Челси против Арсенала состоится в воскресенье в 18:30 в рамках 13-го тура чемпионата.
