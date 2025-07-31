Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии из-за проблем Марка-Андре тер Стегена в Барселоне, сообщает журналист издания Bild Тоби Альтшёфль.

По информации источника, 39-летний голкипер, завершивший международную карьеру в августе 2024 года, не исключает возможности возвращения, если с такой просьбой лично обратится главный тренер Юлиан Нагельсман.

Причиной возможного камбэка стала как напряжённая ситуация между тер Стегеном и руководством Барселоны, так и его недавняя операция на пояснице. Вследствие вмешательства капитан сине-гранатовых выбыл как минимум на три-четыре месяца.

Мануэль Нойер провёл за сборную Германии 124 матча в период с 2009 по 2024 год, в которых пропустил 118 мячей и 51 раз оставил ворота нетронутыми. В свою очередь, 33-летний Марк-Андре тер Стеген отыграл 44 матча за национальную команду с 2012 года, пропустив 54 гола и оформив 13 сухих матчей. При этом он ни разу не выходил на поле в матчах основной стадии чемпионатов мира или Европы.