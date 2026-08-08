Сергей Разумовский

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги Буковина номинально дома не смогла одолеть Оболонь. Поединок завершился без забитых мячей – 0:0.

Номинальные хозяева подтверждали статус фаворита встречи и владели территориальным преимуществом. Буковина нанесла четверть сотни ударов по воротам киевлян, однако ни один из них не завершился голом.

Оболонь действовала организованно в обороне и сумела сохранить свои ворота нетронутыми. Киевляне не создали такого количества опасных моментов, как соперник, но добились важного результата на выезде.

Матч имел дополнительный принципиальный характер из-за главного тренера Буковины Сергея Шищенко. Год назад специалист покинул Оболонь и возглавил черновицкую команду. После этого он пригласил в новый клуб ряд футболистов, с которыми раньше работал в киевском коллективе.

Обе команды пока не одержали ни одной победы в УПЛ. Буковина набрала два очка в стартовых турах, а Оболонь записала в актив первый балл в сезоне.

УПЛ, 2-й тур

Буковина – Оболонь 0:0

Буковина: Пеньков, Путря, Бусько, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Задерака (Кожушко, 71), Груша (Бабак, 90), Подлепенец (Танковский, 66), Клепач (Войтиховский, 71), Ильин (Одинак, 66)

Оболонь: Баранцов, Шевченко (Мороз, 67), Прокопчук, Ермаков, Капинус, Мишнев, Волохатый (Мединский, 82), Полегенко, Слободян (Ребрыш, 83), Маткевич (Морозко, 60), Устименко (Лях, 59)

Предупреждения: Маткевич, Шевченко