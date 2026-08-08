Павел Василенко

Михаил Мудрик вернулся на футбольное поле после почти двухлетнего перерыва, однако его будущее в Челси остается неопределённым. По информации Football Insider, лондонский клуб рассматривает возможность отправить украинского вингера в аренду в другую команду Премьер-лиги, чтобы он получил необходимую игровую практику и смог восстановить оптимальный ритм.

Одним из вариантов для Мудрика называют Ковентри Сити, который в этом сезоне вернулся в элитный дивизион Англии. Клуб может взять украинца в аренду на один сезон. Такой сценарий потенциально выгоден всем сторонам: Ковентри получит футболиста с большим потенциалом, Челси даст своему игроку возможность регулярно играть, а сам Мудрик будет иметь шанс набрать форму и вернуть уверенность.

После продолжительного отсутствия украинцу особенно нужны стабильность и минуты на поле. Именно поэтому Челси рассматривает вариант с арендой, хотя окончательное решение по будущему вингера пока нет.

Мудрик перешел в Челси из Шахтёра в начале 2023 года за 70 миллионов евро, ещё 30 миллионов были предусмотрены бонусами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.