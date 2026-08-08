Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала. Британское издание The Telegraph сообщило, что УЕФА выплатил шестизначную сумму бывшей сотруднице, которую источники связывают с предположительным романом с нынешним главой ФИФА.

По данным издания, отношения могли начаться около десяти лет назад, когда Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА. Тогдашний президент организации Мишель Платини якобы знал о ситуации и поставил Инфантино ультиматум: либо он прекращает отношения, либо женщина покидает УЕФА.

В итоге сотрудница покинула организацию, получив значительную финансовую компенсацию. УЕФА подтвердил выплату компенсации и оплату её обучения в бизнес-школе, подчеркнув, что решение соответствовало действующим на тот момент правилам.

В то же время Инфантино категорически отрицает обвинения и называет намеки на неподобающее поведение клеветническими. В ФИФА также заявили, что официальных жалоб относительно поведения президента никогда не поступало.

The Telegraph утверждает, что женщина быстро продвигалась по карьерной лестнице в УЕФА, а после увольнения Инфантино якобы помог ей найти работу в смежной области. Это вызвало вопросы относительно возможного конфликта интересов.