Сергей Разумовский

Существует большая вероятность досрочного расторжения арендного соглашения защитника Василия Буртника с Динамо. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Ходят слухи, например, о том, что Буртник покинет клуб, он в аренде. Ну и, собственно говоря, зачем 23-летнему игроку оставаться в аренде и не выходить на поле из-за того, что он шнурки не завязал быстро? Если мы видим, что сейчас играет Захарченко. Михаил Спиваковский

Спиваковский также прокомментировал ситуацию вокруг еще одного летнего новичка Динамо — нападающего Владислава Бленуце. По его словам, слухи о возможном уходе форварда из киевского клуба не безосновательны, но этого не произойдет зимой.

Ранее известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко высказал мнение о том, что Динамо следовало продать полузащитника Владимира Бражко в Вулверхэмптон.