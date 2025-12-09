В последнее время ходят слухи о том, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце может покинуть клуб уже этой зимой.

Спортивный журналист Михаил Спиваковский подтвердил эти предположения, подчеркнув при этом, что потенциальный трансфер станет актуальным лишь после завершения сезона из-за одного важного момента.

«Слухи о Бленуце и о том, что он может покинуть команду... Я тоже могу подтвердить, что это возможно, но только после окончания сезона, потому что в этом сезоне для Бленуце это будет уже третий клуб. Поэтому он не сможет там играть по всем существующим правилам», – рассказал Спиваковский в новом выпуске ТаТоТаке.

