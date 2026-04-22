Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался по поводу ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины. Глава УАФ поблагодарил Реброва за проделанную работу и отдельно отметил его вклад в развитие молодых футболистов. Слова главы Ассоциации передает пресс-служба УАФ.

Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной. Андрей Шевченко

В УАФ также подчеркнули, что Ребров остается в структуре ассоциации. В дальнейшем он будет исполнять обязанности вице-президента УАФ и члена Исполнительного комитета. Информацию о новом главном тренере сборной Украины в ассоциации пообещали обнародовать позже.