«Нужно двигаться вперед». Шевченко объяснил увольнение Реброва с должности главного тренера сборной Украины
Президент УАФ прокомментировал своё решение попрощаться с специалистом
около 2 часов назад
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался по поводу ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины. Глава УАФ поблагодарил Реброва за проделанную работу и отдельно отметил его вклад в развитие молодых футболистов. Слова главы Ассоциации передает пресс-служба УАФ.
Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной.
В УАФ также подчеркнули, что Ребров остается в структуре ассоциации. В дальнейшем он будет исполнять обязанности вице-президента УАФ и члена Исполнительного комитета. Информацию о новом главном тренере сборной Украины в ассоциации пообещали обнародовать позже.
