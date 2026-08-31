Нынешний и бывший клуб Довбика провели матчи Серии А: забил ли украинец. Видео
Нападающий вышел на замену во втором тайме
Во втором туре итальянской Серии А Рома одержала вторую победу в сезоне. На этот раз римляне разгромили на выезде Лечче с таким же счетом 4:0, как и в стартовой игре.
Дубль в составе Ромы оформил Маллен, который забил на четвертой и 23-й минутах. Ещё до перерыва Суле увеличил преимущество гостей, а на 65-й минуте Мора установил окончательный счет встречи.
Затем свой матч провела Болонья, которая летом арендовала Артема Довбика именно у Ромы. Команда украинского нападающего на выезде минимально уступила Аталанте. Победу хозяевам на шестой компенсированной минуте принес Самарджич.
Довбик вышел на поле после перерыва и провел более 35 минут. Украинец дважды пробил по воротам, но ни один из его ударов не попал в створ.
Также нападающий дважды коснулся мяча в штрафной площади из восьми касаний в целом, один раз оказался в офсайде и отдал три точные передачи из трех. Довбик выиграл одно из трех единоборств, совершил один фол и сделал одно выбивание. FlashScore оценил выступление украинца в 6,4 балла.
Рома после двух туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея шесть очков. Аталанта также набрала шесть баллов и занимает пятое место. Болонья Довбика остается без очков.
Серия А, второй тур
Лечче – Рома 0:4
Голы: Маллен, 4, 23, Суле, 25, Мора, 65
Аталанта – Болонья 1:0
Гол: Самарджич, 90+6
Видео: MEGOGO