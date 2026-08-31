Сергей Разумовский

Во втором туре итальянской Серии А Рома одержала вторую победу в сезоне. На этот раз римляне разгромили на выезде Лечче с таким же счетом 4:0, как и в стартовой игре.

Дубль в составе Ромы оформил Маллен, который забил на четвертой и 23-й минутах. Ещё до перерыва Суле увеличил преимущество гостей, а на 65-й минуте Мора установил окончательный счет встречи.

Затем свой матч провела Болонья, которая летом арендовала Артема Довбика именно у Ромы. Команда украинского нападающего на выезде минимально уступила Аталанте. Победу хозяевам на шестой компенсированной минуте принес Самарджич.

Довбик вышел на поле после перерыва и провел более 35 минут. Украинец дважды пробил по воротам, но ни один из его ударов не попал в створ.

Также нападающий дважды коснулся мяча в штрафной площади из восьми касаний в целом, один раз оказался в офсайде и отдал три точные передачи из трех. Довбик выиграл одно из трех единоборств, совершил один фол и сделал одно выбивание. FlashScore оценил выступление украинца в 6,4 балла.

Рома после двух туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея шесть очков. Аталанта также набрала шесть баллов и занимает пятое место. Болонья Довбика остается без очков.

Серия А, второй тур

Лечче – Рома 0:4

Голы: Маллен, 4, 23, Суле, 25, Мора, 65

Аталанта – Болонья 1:0

Гол: Самарджич, 90+6

Видео: MEGOGO