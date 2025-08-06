Нападающий Ньюкасла Александер Исак временно отстранен от тренировок с командой. Как сообщает издание Give me Sport, швед прибыл в расположение клуба после возвращения из Азии, однако главный тренер Эдди Хау приказал ему работать индивидуально.

Ранее Исак пропустил предсезонное турне Сорок из-за слухов о возможном трансфере в Ливерпуль. Руководство Ньюкасла, по информации источника, предъявило игроку ультиматум: либо он подписывает новый контракт, либо покидает клуб.

Футболист, однако, надеется именно на переход в Ливерпуль.

В сезоне 2024/2025 Исак провел 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал шесть ассистов. Его контракт с Ньюкаслом действует до лета 2028 года. По данным СМИ, клуб готов рассматривать предложения от €140 млн. Transfermarkt оценивает футболиста в €120 млн.