Александр Сукманский

Ньюкасл попытается воспользоваться положительной статистикой личных встреч, чтобы остановить неудачную серию в матче против Манчестер Юнайтед, который подходит к игре с продолжительной беспроигрышной серией.

Форма хозяев вызывает беспокойство: команда находится в нижней половине таблицы и намного ближе к зоне вылета, чем к топ-4. В семи последних турах Ньюкасл одержал лишь одну победу, а поражение 2:3 от Эвертона стало пятым в шести матчах. Тот результат также означал третью подряд домашнюю неудачу в лиге – более длинная серия в последний раз случалась в 2018 году.

Манчестер Юнайтед, наоборот, демонстрирует стабильность. Команда отыграла девять очков в 2026 году после того, как уступала по ходу матчей, в частности одержала волевую победу 2:1 над Кристал Пэлас. После этого манкунианцы поднялись до тройки лидеров и не проигрывают в чемпионате уже 11 встреч. На выезде Юнайтед уступил лишь раз в 11 последних матчах.

В первом круге Манчестер Юнайтед победил 1:0 и теперь стремится оформить первый с сезона 2020/21 дубль над Ньюкаслом в чемпионате. В то же время три последние поездки на Сент-Джеймс Парк завершились для гостей поражениями.

Статистика также добавляет интриги

Ньюкасл выиграл лишь один из 11 матчей против команд из топ-7, тогда как Юнайтед проиграл лишь одну из последних восьми игр, в которых пропускал первым. При этом лишь семь из 23 выездных голов манкунианцев в лиге были забиты до перерыва.

Ключевые игроки

Джейкоб Мерфи, который отличился в прошлом туре, и Бруну Фернандеш, доведший количество ассистов в сезоне до 13. Под вопросом участие Джейкоба Рэмзи, а также Люка Шоу и Гарри Магуайра, которых заменили из-за недомогания.

Прогноз

С учетом дополнительного дня отдыха и необходимости реагировать на серию неудач, Ньюкасл имеет шансы активнее начать игру.

