Сергей Разумовский

37-летний нападающий Депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг ярко начал сезон 2026/27. Габонский форвард отличается результативными действиями в каждом туре Ла Лиги.

В выездном матче четвертого тура против Вильярреала, который завершился победой Депортиво со счетом 3:2, Обамеянг стал главным героем встречи. На его счету две результативные передачи и победный гол, который установил окончательный результат.

До этого нападающий забивал в каждом из трех стартовых матчей чемпионата. Обамеянг отличился в поединках против Эльче – 1:1, Малаги – 1:1, а также Валенсии – 3:1.

Таким образом, габонец забил во всех четырех стартовых турах Ла Лиги. Его результативность стала одной из главных сенсаций начала сезона.

В данный момент в топ-5 европейских чемпионатов нет футболиста, который имел бы больше результативных действий, чем Обамеянг. Нападающий Депортиво опережает вингера Барселоны Рафинью, который также принял участие в шести голах своей команды.

Благодаря уверенной игре Обамеянг остается одним из самых результативных футболистов старта сезона и помогает Депортиво бороться за высокие позиции в чемпионате Испании.

Ла Лига, четвертый тур

Вильярреал – Депортиво 2:3

Голы: Пепе, 19, Траоре, 76 (автогол) – Луисми, 43, Эддашури, 79, Обамеянг, 88

Видео: MEGOGO