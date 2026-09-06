Обамеянг возглавил рейтинг самых результативных игроков топ-чемпионатов Европы. Видео
Никто не сделал больше голевых действий, чем габонец
37-летний нападающий Депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг ярко начал сезон 2026/27. Габонский форвард отличается результативными действиями в каждом туре Ла Лиги.
В выездном матче четвертого тура против Вильярреала, который завершился победой Депортиво со счетом 3:2, Обамеянг стал главным героем встречи. На его счету две результативные передачи и победный гол, который установил окончательный результат.
До этого нападающий забивал в каждом из трех стартовых матчей чемпионата. Обамеянг отличился в поединках против Эльче – 1:1, Малаги – 1:1, а также Валенсии – 3:1.
Таким образом, габонец забил во всех четырех стартовых турах Ла Лиги. Его результативность стала одной из главных сенсаций начала сезона.
В данный момент в топ-5 европейских чемпионатов нет футболиста, который имел бы больше результативных действий, чем Обамеянг. Нападающий Депортиво опережает вингера Барселоны Рафинью, который также принял участие в шести голах своей команды.
Благодаря уверенной игре Обамеянг остается одним из самых результативных футболистов старта сезона и помогает Депортиво бороться за высокие позиции в чемпионате Испании.
Ла Лига, четвертый тур
Вильярреал – Депортиво 2:3
Голы: Пепе, 19, Траоре, 76 (автогол) – Луисми, 43, Эддашури, 79, Обамеянг, 88
Видео: MEGOGO