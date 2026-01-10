Павел Василенко

Накануне финала Суперкубка Испании мадридский Реал получил важные новости, которые могут существенно повлиять на расклад сил в принципиальном противостоянии с Барселоной. В воскресенье «сливочные» во второй раз подряд сыграют в финале турнира, пытаясь взять реванш за прошлогоднее поражение от каталонцев. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

После сложной победы над Атлетико (2:1) в полуфинале вокруг состава Реала возникло немало вопросов. Особенное беспокойство вызывали сообщения о возможных травмах Родриго и Антонио Рюдигера, которые жаловались на физический дискомфорт после дерби. Также оставалась неопределенность относительно готовности Килиана Мбаппе, чье участие в стартовом составе до сих пор не гарантировано.

Тем не менее, суббота принесла положительные сигналы для мадридцев. По информации Cadena COPE, Родриго полностью восстановился и готов помочь команде в решающем матче. Бразилец находится в отличной форме, и его возвращение является серьезным усилением для Реала. Именно эта новость стала поводом для оптимизма в тренерском штабе, и Хаби Алонсо может с облегчением вздохнуть.

Что касается Рюдигера, ситуация остается сложнее. Немецкий защитник все еще ощущает боль в левом колене, однако настроен бороться до конца и сделать все возможное, чтобы выйти на поле против Барселоны. Окончательное решение о его участии будет принято непосредственно перед матчем.

Финал Суперкубка обещает быть напряженным, а кадровые новости только подогревают интригу перед очередным Эль Класико.