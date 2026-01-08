Суперкубок Испании снова завершится противостоянием двух грандов. Реал Мадрид и Барселона вышли в финал турнира, где между собой сыграют уже в четвертый раз подряд.

Мадридский клуб получил путевку в решающий матч после напряженной победы над Атлетико со счетом 2:1. Днем ранее Барселона без шансов разгромила Атлетик, забив пять мячей и не пропустив в ответ.

Таким образом, финал Суперкубка Испании снова превратится в Эль Класико. В трех предыдущих финалах этого турнира между этими соперниками дважды триумфировала Барселона, еще один раз победу праздновал Реал.

Решающий матч Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной запланирован на 11 января.