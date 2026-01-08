Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги мадридского дерби против Реала в полуфинале Суперкубка Испании. Его команда уступила со счетом 1:2 и завершила выступления в турнире за шаг до финала.

В составе Реала результативными ударами отметились Федерико Вальверде и Родриго, тогда как единственный мяч Атлетико забил Александр Серлот. Несмотря на быстро пропущенный гол, матрасники пытались навязать борьбу фавориту.

Вальверде забил фантастический гол, это был блестящий удар. Я считаю, что мы хорошо сыграли, несмотря на пропущенный мяч в самом начале. К сожалению, нам не удалось достичь главного — мы не смогли победить. У Реала достаточно опыта, чтобы решать судьбу таких матчей, — передают слова Симеоне испанские СМИ.

В финале Суперкубка Испании команда Хаби Алонсо встретится с Барселоной. Эль Класико состоится 11 января.