Сергей Разумовский

Криштиану Роналду продолжает переписывать историю чемпионатов мира. Нападающий сборной Португалии вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана и уже в начале встречи отметился очередным историческим достижением.

Для 41-летнего португальца этот поединок стал 24-м в финальных частях чемпионатов мира за всю карьеру. По этому показателю Роналду уступает лишь двум легендарным футболистам. Больше матчей на мундиалях провели аргентинец Лионель Месси, у которого 28 игр, и немец Лотар Маттеус, который сыграл 25 поединков.

Тем не менее, уже на шестой минуте матча против Узбекистана Роналду установил уникальный рекорд. Форвард сумел забить быстрый гол и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на шести разных чемпионатах мира.

Ранее Криштиану забивал на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Теперь к этому списку добавился и чемпионат мира-2026. Таким образом, португалец еще раз подтвердил свой особенный статус в истории мирового футбола и продолжил результативную серию на крупнейшем турнире для национальных сборных.

Португалия очень активно начала встречу и быстро получила комфортное преимущество. После гола Роналду команда не остановилась и продолжила давление на соперника. Вскоре Нуну Мендеш удвоил счет, эффектно реализовав штрафной удар.

На данный момент сборная Португалии ведет в матче против Узбекистана со счетом 2:0 и уверенно контролирует ход игры. Для Роналду же этот поединок уже стал историческим независимо от дальнейшего развития событий на поле.