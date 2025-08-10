Оболонь одержала первую победу в этом сезоне, обыграв Александрию.
Хватило одного гола
29 минут назад
Оболонь - Александрия/фото: Александрия
В первом воскресном матче второго тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь одержала минимальную победу над Александрией со счетом 1:0.
Решающий мяч на 46 минуте шикарным дальним ударом отправил в ворота Сергей Суханов.
На 88-й минуте Жонатан имел шанс спасти Александрию от поражения, но, оказавшись в выгодной позиции в штрафной площадке соперника, пробил мимо ворот.
Таким образом, действующий серебряный призер УПЛ потерпел уже второе подряд поражение на старте нового сезона.
Украина. Премьер-лига, второй тур
Оболонь – Александрия – 1:0 (0:0)
Гол: Суханов, 46