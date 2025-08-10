28-летний центрбек Александрии Мигель Кампуш получил дисквалификацию на пять матчей после инцидента в матче против Кудривки (1:3) в первом туре нового сезона УПЛ. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги.

Эпизод произошел 3 августа на 87-й минуте: после стыковки на поле Кампуш ударил нападающего Кудривки Дениса Свитюху ногой в лицо. Судья встречи Евгений Цибулько немедленно показал португальскому футболисту прямую красную карточку. Перед выходом с поля защитник успел принять участие и в небольшой драке с игроками соперника.

Вследствие наказания Кампуш не сможет помочь своей команде в ближайших пяти турах чемпионата Украины.