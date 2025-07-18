Павел Василенко

Оболонь объявила о подписании бывшего полузащитника Карпат Максима Чеха.

К киевскому клубу 26-летний хавбек присоединился на правах свободного агента. Другие детали соглашения пока неизвестны. Недавно он расторг контракт с Карпатами.

Напомним, что Чех является победителем молодежного чемпионата мира U-20 2019 года в Польше.

В прошлом сезоне Чех не провел ни одного матча за Карпаты. Всего за львовскую команду полузащитник сыграл 18 матчей, забил один гол и оформил два ассиста.