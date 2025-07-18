Голкипер Оболони Назарий Федоровский после победы в контрольном матче против Черноморца (2:0) положительно оценил динамику подготовки команды к новому сезону. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

Матч был довольно тяжелым. Черноморец — хорошо подготовленная команда. Видно, что они физически работали. И тактически сегодня они вышли в три защитника, так что нам было довольно непросто обыгрывать их оборону. Кроме того, они нанесли довольно много ударов по нашим воротам. Так что, я считаю, матч был не простой, но классный опыт.

Крутой сейв во втором тайме? В том моменте, если не ошибаюсь, был удар с другой позиции, рикошет, и мяч попал к восьмому номеру их. Видно было, что он заносит ногу на удар, и я решил в этот момент просто остановиться и по инерции — это был рефлекс. Я там особенно ничего не чувствовал, просто за мячом постарался, как хищник, прыгнуть.

В целом все довольно четко, понятно. Мы работаем и над тактикой, и физически. Команда понемногу подходит к своему пику. Конечно, сейчас еще две недели до чемпионата. Мы наигрываем разные составы, даем поиграть молодым футболистам, которые сегодня забивали. Я считаю, что у нас все в порядке. Команда будет готова к этому чемпионату.