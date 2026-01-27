Павел Василенко

Оболонь сообщила о завершении сотрудничества с 24-летним центрбеком Валерием Дубком после двух с половиной лет в клубе.

По данным Transfermarkt, футболист получил статус свободного агента.

24-летний футболист был частью команды с момента выхода в УПЛ. В период с 2023 по 2025 год защитник сыграл 69 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 готов выкупить Дубка у Оболони за 100 тысяч долларов, у которого оставалось полгода действующего контракта.

Дубко в текущем сезоне провел за Оболонь 16 матчей во всех турнирах, в которых результативно не отличался.