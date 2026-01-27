Оболонь прекратила сотрудничество с ключевым игроком команды.
Футболист получил статус свободного агента
около 2 часов назад
Фото - ФК Оболонь
Оболонь сообщила о завершении сотрудничества с 24-летним центрбеком Валерием Дубком после двух с половиной лет в клубе.
По данным Transfermarkt, футболист получил статус свободного агента.
24-летний футболист был частью команды с момента выхода в УПЛ. В период с 2023 по 2025 год защитник сыграл 69 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 готов выкупить Дубка у Оболони за 100 тысяч долларов, у которого оставалось полгода действующего контракта.
Дубко в текущем сезоне провел за Оболонь 16 матчей во всех турнирах, в которых результативно не отличался.
