Сергей Разумовский

Нападающий Шахтера Лассина Траоре признан лучшим игроком донецкой команды в мае по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Форвард из Буркина-Фасо одержал убедительную победу в опросе, который проходил в клубных соцсетях. За Траоре проголосовали 54% болельщиков, что позволило ему опередить других претендентов на индивидуальную награду.

В борьбе за звание лучшего футболиста месяца Траоре обошел полузащитников Изаки Силву и Олега Очеретько, а также защитника Николая Матвиенко. Все они также претендовали на награду благодаря своим выступлениям в мае, однако именно результативность нападающего стала решающим фактором для фанатов.

В прошлом месяце Траоре принял участие в четырех матчах Шахтера. В этих поединках форвард продемонстрировал высокую эффективность в атаке, забив три гола и отдав две голевые передачи. Таким образом, нападающий непосредственно участвовал в пяти результативных действиях команды за месяц.

Для Траоре май стал одним из самых успешных отрезков сезона. Его активность в штрафной площадке, участие в комбинационной игре и способность завершать атаки помогли Шахтеру в заключительной части кампании.

В целом в предыдущем сезоне 25-летний футболист провел 19 матчей в составе «горняков». На его счету семь забитых мячей и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что итальянцы могут увести у Шахтера из-под носа потенциальное усиление.