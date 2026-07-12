Сергей Разумовский

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира-2026 после драматического матча против Норвегии, который запомнился одним из самых курьезных и противоречивых эпизодов в истории турнира. Ключевой момент случился еще в конце первого тайма, когда англичане сравняли счет после атаки, которая началась из-за неожиданной смены траектории полета мяча.

На 45+2 минуте Норвегия вела со счетом 1:0. Голкипер норвежской сборной Эрьян Нюланд сильно выбил мяч в поле, однако во время его полета траектория резко изменилась. Визуально сложилось впечатление, что мяч задел тонкий стальной трос подвесной камеры, которая использовалась для трансляции матча.

Этот эпизод сразу стал решающим для дальнейшего развития атаки. Англичане быстро сориентировались после изменения направления полета мяча, перехватили инициативу и организовали результативную атаку. Завершил атаку полузащитник Джуд Беллингем, который забил гол и сделал счет 1:1 еще до перерыва.

Футболисты сборной Норвегии после пропущенного мяча сразу начали апеллировать к главному арбитру встречи Клеману Тюрпену. Они пытались объяснить судье, что мяч во время полета коснулся кабеля и что игру нужно было остановить еще до продолжения эпизода. Несмотря на протесты норвежской команды, арбитр не изменил своего решения и засчитал гол Англии.

Ситуация вызвала много вопросов относительно трактовки правил. Согласно регламенту ФИФА, если мяч во время игры попадает в посторонний предмет, расположенный над полем, в частности в кабель или элемент телевизионного оборудования, арбитр обязан немедленно остановить игру. После этого матч должен возобновиться спорным мячом в соответствующем месте.

В таком случае, если бы факт касания троса был подтвержден в режиме реального времени, атака Англии должна была быть остановлена, а гол Беллингема не должен был быть засчитан. Именно на этом настаивали игроки Норвегии, считая, что эпизод напрямую повлиял на ход матча.

В то же время ФИФА после спорного момента оперативно предоставила разъяснения, основываясь на данных микрочипа, встроенного внутрь мяча. По информации организации, датчик не зафиксировал ни одного постороннего импульса во время полета мяча в воздухе. В ФИФА пришли к выводу, что мяч не касался кабеля, а разминулся с ним.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Именно это разъяснение фактически подтвердило решение арбитра оставить гол в силе. Несмотря на визуальное впечатление от эпизода и резкую смену траектории, официальные технические данные не засвидетельствовали контакта мяча с посторонним предметом. Из-за этого оснований для отмены взятия ворот, по версии ФИФА, не было.

Засчитанный гол существенно повлиял на психологию матча. Англия, которая к тому моменту уступала Норвегии, получила возможность уйти на перерыв при равном счете. Длянорвежской команде этот эпизод стал болезненным ударом, ведь она утратила преимущество после момента, который считала неправильно оцененным судейской бригадой.

Во втором тайме команды не смогли забить. Основное время завершилось вничью, поэтому судьба путевки в полуфинал решалась в овертайме. Там снова главной фигурой стал Джуд Беллингем. Полузащитник сборной Англии забил еще один мяч, который в итоге стал победным.