Судаков может пропустить следующий матч Бенфики в Кубке Португалии
Все из-за травмы
около 2 часов назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Полузащитник Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков может пропустить матч 1/16 финала Кубка Португалии против Атлетико из-за мышечной травмы.
Как сообщает Record, тревог по состоянию игрока нет, однако тренерский штаб рассматривает возможность предоставить ему отдых, чтобы полностью восстановиться к игре против Аякса в Лиге чемпионов.
В сезоне 23-летний хавбек провел 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Поединок Кубка Португалии Бенфика - Атлетико пройдет в пятницу, 21 ноября.