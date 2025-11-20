Полузащитник Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков может пропустить матч 1/16 финала Кубка Португалии против Атлетико из-за мышечной травмы.

Как сообщает Record, тревог по состоянию игрока нет, однако тренерский штаб рассматривает возможность предоставить ему отдых, чтобы полностью восстановиться к игре против Аякса в Лиге чемпионов.

В сезоне 23-летний хавбек провел 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Поединок Кубка Португалии Бенфика - Атлетико пройдет в пятницу, 21 ноября.

Ранее форвард Бенфики оказался под следствием в Дании.